شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب عن كثب لصدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



ويتوقع محللون بشأن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية – المزمع صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة – أن ترفع الوزارة توقعاتها حيال إنتاج الصويا والذرة مع بدء الحصاد في ولايات الغرب والوسط.



وتراجعت صادرات أمريكا من الذرة والصويا في الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها في عام بعد إغلاق موانيء التصدير جنوبي البلاد بسبب الإعصار "إيدا".



يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% إلى 5.17 دولار للبوشل.