شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزيد خسائرها وتغلق أدنى 24 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وضمن جهود مكافحة "كورونا"، كشفت وزارة النقل الأمريكية عن أنها ستفرض غرامة ربما تصل إلى 3000 دولار على كل مسافر يرفض ارتداء قناع الوجه.



وتتزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



هذا، وقد كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.6% إلى 23.7 دولار للأوقية.