شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات حكومية أن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا سجلت نموا بنسبة 0.1% في أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى نمو بنسبة 0.5%.



وسجل الميزان التجاري السلعي البريطاني عجزا قدره 12.7 مليار جنيه إسترليني بينما توقع محللون تسجيل عجز قدره 10.9 مليار جنيه إسترليني.



وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 4.5% مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 4.7% في أغسطس/آب.



كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2%، وهو ما تخطى توقعات المحللين بارتفاع نسبته 0,3% فقط.



يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش عند 1.3834، وسجل أعلى سعر عند 1.3890 وأقل سعر عند 1.3832.