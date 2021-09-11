شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه مجددا نحو الانخفاض أدنى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وضمن جهود مكافحة "كورونا"، كشفت وزارة النقل الأمريكية عن أنها ستفرض غرامة ربما تصل إلى 3000 دولار على كل مسافر يرفض ارتداء قناع الوجه.



يأتي ذلك مع تزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



هذا، وقد كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1790.1 دولار للأوقية.