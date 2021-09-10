شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع «بيتكوين» إلى أدنى مستوياتها في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة نحو أدنى مستوياته خلال أسبوع التعامل الحالى فى الوقت الذى عادت فيه اتجاهات العزوف عن المخاطرة إلى الأسواق العالمية.

وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فى العالم بنسبة 2ر3 بالمائة ليصل سعرها إلى 44 ألفا و 760 دولار لكل عملة بيتكوين خلال تعاملات جرت فى نيويورك قبل أن تبدأ العملة فى تقليص خسائرها ، وذلك حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج.

وفى الوقت ذاته تراجعت عملة إيثر الرقمية المشفرة بنسبة 5ر6 بالمائة لتصل قيمتها إلى 3210 دولارات لكل عملة.

وسجل مؤشر بلومبرج جالاكسى للعملات الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة 9ر5 بالمائة.