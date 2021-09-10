شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، للأسبوع السابع على التوالي، بحجم تداول بلغ 12.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 575.1 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 63.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 453.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "المنصورة للدواجن" بحجم تداول بلغ 177.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 377.1 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 25 مليون ورقة، وبقيمة تداول 373.6 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 129.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 244.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الإسماعيلية مصر للدواجن"، بحجم تداول بلغ 18.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 218.4 مليون جنيه، ثم "المتحدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 29.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 197.3 مليون جنيه، ثم "العربية للمحابس"، بحجم تداول 59.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 182.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 3.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 179.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول بلغ 27.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 158.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 11056.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 2807.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.45% ليغلق عند مستوى 3795.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"تراجعًا بنحو 1.85% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 4008.08 نقطة.