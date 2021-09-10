شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً مع ظهور بوادر جديدة لارتفاع التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات أظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.



وتتزايد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن سلالة "دلتا" سريعة الانتشار والتي تقوض جهود السيطرة على الجائحة.



وفي إطار إجراءات مكافحة "كورونا"، أعلنت وزارة النقل الأمريكية فرض غرامة ربما تصل إلى 3000 دولار على كل مسافر يرفض ارتداء قناع الوجه.



وتتزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية بنسبة 0.6% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.