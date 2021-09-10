شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لقطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، باستثناء صعود وحيد لقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، وتصدر القطاعات المتراجعة السياحة والترفيه بنسبة 11%، أعقبه المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8.7%، يليه مواد البناء بنسبة 8.3%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.2%، وهبطت قطاعات خدمات النقل والشحن، العقارات، التجارة والموزعون بنسبة 6.5%، 6.4%، 6.2%، على التوالي.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، يليه قطاع المنسوجات والسلع الممعمرة بنسبة 3.4%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلوكات بنسبة 3.3%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.9%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.5%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 11056.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 2807.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 6.45% ليغلق عند مستوى 3795.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"تراجعًا بنحو 1.85% ليغلق عند مستوى 13441 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 4008.08 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 24.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 721.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.3%، ونزل رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 384 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 148.1 مليار جنيه إلى 139.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6%.