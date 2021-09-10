شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه و"برنت" قرب 73 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام مكاسبه ليقترب "برنت" من مستوى 73 دولاراً للبرميل.



تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة أعلنت أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.5 مليون برميل إلى 423.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 7.4 مليون برميل.



وفي خطوة غير معتادة على مسامع الكثيرين، كشفت الحكومة الصينية أمس أيضا عن أنها قررت السحب من مخزونها الاستراتيجي من النفط.



وفي سياق منفصل ، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 69.59 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.9% إلى 72.8 دولار للبرميل.