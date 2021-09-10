شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير البورصة يكشف عن تراجع رصيد شهادات الإيداع لهذه الشركات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع جي بي أوتو إلى 219.921 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 221.927 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 186.111 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 122.910 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.637 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 721.152 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 343.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 7.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 13.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.2 مليون جنيه، 2.02 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11056 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2366 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13441 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3795 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 4008 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 139 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.