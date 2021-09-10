شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر شرائح المجتمع استفادة من بطاقات التموين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نسب تغطية بطاقات التموين للأسر وفقا لـ - الشرائح العشرية - عام 2019/2020، ويعرض الخليج 365 أهم المعلومات حول تغطية بطاقات التموين وفقا لما يلي:





س. كم بلغت نسب تغطية بطاقات التموين للأسر للشرائح العشرية للمجتمع؟

ج. بلغت نسب تغطية بطاقات التموين للأسر وفقا لما يلي:

الشريحة العاشرة 72.7%

الشريحة التاسعة 80.6%

الشريحة الثامنة 83.2%

الشريحة السابعة 84.6%

الشريحة السادسة 87.5%

الشريحة الخامسة 85.5%

الشريحة الرابعة 88%

الشريحة الثالثة 89.1%

الشريحة الثانية 89.6%

الشريحة الأولي 90.6%





س. ماذا يعنى مفهوم الشرائح العشرية؟

ج. يعني مفهوم الشرائح العشرية توزيع الأفراد على عشر شرائح انفاقية متساوية في عدد الأفراد، وكل شريحة تضم 10% من إجمالي الأفراد، وذلك بعد ترتيبهم تصاعديا طبقا لقيمة الانفاق السنوي للفرد، بحيث تضم الشريحة الأولي " الدنيا" أقل الأفراد انفاقا والعاشرة "العليا" أكثر الأفراد إنفاقا.





س. ما هى أكثر الشرائح استفادة من البطاقات التموينية؟

ج. تشير البيانات إلى أنه من بعد الشريحة الثانية وحتى الشريحة التاسعة من المجتمع تصل نسبة التغطية لمنظومة الدعم إلى 80%، وتقل هذه النسبة مع زيادة المستوى للأسرة لتصل إلى 72.7% في شريحة الإنفاق العليا "العاشرة".