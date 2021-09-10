شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. انخفاض النفط عالميًا وتعافى الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار اليوم الجمعة عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها التعافي الطفيف في سعر الذهب في البورصات العالمية، وقابل هذا التعافي تراجع في سعر النفط إلى مستويات 72.65 دولار.

سلامة الغذاء تضع قواعد للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات بـ 740 صنفا غذائيا

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني لمعالجة لمعالجة إساءة استخدام المبيدات الزراعية بما قد تسببه من إصابة بالأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض، وضمت قائمة الأغذية 740 صنف

وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار جاء في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحقيق تطلعات القيادة للنهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الأنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، واستكمالاً لمنظومة القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة للحد من تلوث الغذاء بالأنواع المختلفة من الملوثات الميكروبيولوجية، المواد الكيمائية مثل العقاقير البيطرية والمضافات الغذائية.

20 يوما على تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

بدء العد التنازلى للتطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يتبقى عليه 20 يومًا، حيث لن يتم السماح بدخول أى بضائع إلى الموانئ البحرية المصرية يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلا من خلال نظام «ACI».

أعربت وزارة المالية، عن خالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة والشركات العالمية متعددة الجنسيات التى بادرت بالانضمام إلى منظومة «ACI» والتعامل من خلالها لاستيراد البضائع من الخارج خلال الفترة التجريبية التى بدأت فى أبريل الماضى وتنتهى فى 30 سبتمبر الحالى، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

معارض مصرية متنقلة في العراق

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصري والعراقي من خلال تنظيم عدد من المعارض المتنقلة للمنتجات المصرية في عدد من المحافظات العراقية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والجلدية والدوائية فضلاً عن الآلآت والمعدات وخطوط الانتاج، مؤكدةً حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على تعزيز علاقة الشراكة مع دولة العراق الشقيق في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة.

وقالت إن الزيارات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدولة العراق خلال الاشهر القليلة الماضية تعكس خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والعراق، وهو الامر الذي يجب ترجمته الى مشروعات تعاون ملموسة تنعكس اثارها ايجاباً على اقتصاد البلدين الشقيقين.

انخفاض طفيف في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم، 72.65دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.25 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،اليوم الجمعة انخفضت بشكل طفيف، وذلك بعد ارتفاع أمس الخميس، وبعد إعلان الصين عن خطط بيع النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

مباحثات مصرية روسية بقطاع السياحة والآثار

أثناء تواجده بالعاصمة الروسية موسكو لعقد عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي والأثري، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفير ايهاب نصر سفير مصر في روسيا بزيارة متحف بوشكين للفنون الجميلة وكان في استقبالهما مديرة المتحف والتي اصطحبتهما في جولة داخل المتحف تعرفا خلالها على الأقسام المختلفة وأهم القطع المعروضة به، خاصة تلك الخاصة بكنوز مدينة سيينا في ايطاليا.

وكان وزير السياحة والآثار والسفير المصري في موسكو، اجتمعا مساء أمس الخميس علي مأدبة عشاء أقيمت في السفارة المصرية مع مديري المتاحف الرئيسة والرسمية في موسكو: متحف بوشكين للفنون الجميلة، وتاريخ الدولة و متحف الدولة لفنون شعوب الشرق، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الاثري وتبادل الخبرات العلمية وتدريب الأثريين والمرممين.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب تحرك إلى مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة هذه الأيام.

وتخطي سعر الذهب عالميًا حاجز المقاومة بـ 1800 دولار بعد هبوط الأسعار خلال الأيام الماضية إلى مستويات 1790 دولار مع حدوث ارتفاع في الدولار.

ومن المنتظر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 إعلان التغير فى التوظيف في كندا ومعدل البطالة فى كندا ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً والتي تشهد بعض التعافي الآن، مع اتجاه صعودي حتى مع اقتراب البورصة العالمية للاغلاق هذا الأسبوع.