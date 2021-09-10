شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب صدور بيانات قوية في سوق العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات إيجابية في سوق العمل تشير إلى استمرار التعافي من تداعيات جائحة "كورونا".



وأعلنت وزارة العمل في كندا بأن الاقتصاد أضاف 90.2 ألف وظيفة في شهر أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 67.2 ألف وظيفة.



وهبط معدل البطالة في كندا إلى 7.1% في أغسطس/آب من 7.5% في يوليو/تموز بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 7.3%.



هذا، وتستمر الجهود الحكومية في كندا وفي مختلف دول العالم من أجل السيطرة على جائحة "كورونا" خاصة في ضوء ظهور سلالة متحور "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وساد التفاؤل في الأسواق أيضا بشأن تعزيز العلاقات السياسية بين أكبر قوتين في العالم، وذلك بعد اتصال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بنظيره الصيني "شي جين بينج".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7912.