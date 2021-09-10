شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطورت أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20ريال سعودي.
سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.78 ريال سعودي .
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.02 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 216.66ريال
سعر الذهب عيار 22
بنحو 198.60 ريال
سعر الذهب عيار 21
بنحو 189.59 ريال
سعر الذهب عيار 18
بنحو 162.49 ريال
سعر الذهب عيار 14
بنحو 126.38 ريال
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,742 ريال