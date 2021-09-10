سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 10-9-2021

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة الموافق 10-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال الفترة اجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

محمد يوسف

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