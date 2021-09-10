شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من انفراجة سياسية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل بالأسواق حيال انفراجة في العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفعت أسواق الأسهم اليوم في ظل الحالة الإيجابية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي "جو بايدن" والصيني "شي جين بينج".



وفي ضوء إجراءات مكافحة "كورونا"، قررت وزارة النقل الأمريكية فرض غرامة ربما تصل إلى 3000 دولار على كل مسافر يرفض ارتداء قناع الوجه.



وتتزايد المخاوف في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي، ومن ثم، انخفاض الطلب على السلع والمعادن.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 34828 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى4494 نقطة، في حين صعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 15293 نقطة.