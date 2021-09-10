شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بحوالي 3% مع استقرار الدولار سلبياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل القلق من تراجع الإمدادات والطلب العالمي بسبب تصاعد جائحة "كورونا".



ويشهد العالم في الوقت الحالي ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة.



وفي ذات السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من "كورونا" تحمل اسم "مو".



ويخشى محللون من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي، ومن ثم، انخفاض الطلب على السلع والمعادن.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش عند 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 4.41 دولار للرطل.