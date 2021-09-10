شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر الجمعة 10 – 9 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب بالسوق العالمي والمحلي وفق مستجدات التداول الفوري على الذهب، حيث يسجل الذهب الآن 785 جنيها للجرام عيار 21 ويسجل السعر العالمي 1795 دولار، وباقي ساعات قليلة ويتم إغلاق البورصات العالمية للأجازة الأسبوعية ويتوقف التداول على الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب تحرك إلى مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة هذه الأيام.

أسعار الذهب اليوم، عيار 18 سجل 672 جنيها، عيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، أونصة الذهب 1803 دولارات.

ومن المنتظر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 إعلان التغير فى التوظيف في كندا ومعدل البطالة فى كندا ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً والتي تشهد بعض التعافي الآن، مع اتجاه صعودي حتى مع اقتراب البورصة العالمية للإغلاق هذا الأسبوع.