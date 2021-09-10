شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.10% ليخسر السهم نحو 42 سنت ويستقر على سعر 404.58 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 393.34، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 420.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه