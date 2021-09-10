شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعزز من مكاسبه – تحليل – 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.06% ليكسب السهم نحو 19 سنت فقط ويستقر على سعر 331.77 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 338.40 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد