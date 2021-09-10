شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.07% ليكسب السهم نحو سنتين فقط ليستقر على سعر 28.21 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.90 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه