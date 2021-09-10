شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الانخفاض في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بسكر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.67% ليخسر نحو 93 سنت ويستقر على سعر 137.74 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 138.75، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 135.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط