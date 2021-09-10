شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل قليلا من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر آب /أغسطس مرتفعا بمقدار 0.7% شهريا ، أفضل قليلا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.6%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.0 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.6% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 1.0 %،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.