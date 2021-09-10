شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل انقسام أعضاء البنك الفيدرالي الاحتياطي حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.1% إلى مستوي 24.30$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.04$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.95$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،فى ظل صعود معظم أسعار المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

انحسرت مرة أخرى عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،مع توالي تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الاحتياطي ،والتي تظهر مدي انقسام المركزي الأمريكي حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما فى تنفيذ خطة تقليص التحفيز النقدي هذا العام ، بالرغم من تباطؤ وتيرة الوظائف الجديدة الشهر الماضي.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" فى وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم فى سوق العمل قبل المضي قدما فى تقليص التحفيز النقدي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو " تشارلز إيفانز" يوم الخميس بأن الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز مرحلة الخطر ،وذلك على الرغم من التعافي الاقتصادي القوي والوعود بتوزيع المزيد من لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ،وأضاف أن هناك تحديات كبيرة أمام اقتصاد الولايات المتحدة ،خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد والأوضاع فى سوق العمل.