شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، لتتداول مجددا فوق حاجز 1,800$ للأونصة ،بفضل تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العالمية ، بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,803.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,794.38$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,792.53$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,782.36$ للأونصة ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،مع توالي تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي تظهر مدي انقسام المركزي الأمريكي حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" فى وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم فى سوق العمل قبل المضي قدما فى تقليص التحفيز النقدي.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو " تشارلز إيفانز" يوم الخميس بأن الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز مرحلة الخطر ،وذلك على الرغم من التعافي الاقتصادي القوي والوعود بتوزيع المزيد من لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إيفانز أن هناك تحديات كبيرة أمام اقتصاد الولايات المتحدة ،خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد والأوضاع فى سوق العمل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 0.35 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 998.17 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.