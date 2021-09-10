شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع قبل أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية مرة أخرى كأفضل استثمار متاح ، فى ظل توالي تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي تظهر مدي الانقسام حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين خلال آب/ أغسطس.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.33 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.53 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.55 نقطة.

أنهي مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 92.86 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ، مع تباطؤ عمليات شراء الدولار مرة أخرى كأفضل استثمار متاح ،مع توالي تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي تظهر مدي انقسام المركزي الأمريكي حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما فى تنفيذ خطة تقليص التحفيز النقدي هذا العام ، بالرغم من تباطؤ وتيرة الوظائف الجديدة الشهر الماضي.

فى حين قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" فى وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم فى سوق العمل قبل المضي قدما فى تقليص التحفيز النقدي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو " تشارلز إيفانز" يوم الخميس بأن الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز مرحلة الخطر ،وذلك على الرغم من التعافي الاقتصادي القوي والوعود بتوزيع المزيد من لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إيفانز أن هناك تحديات كبير أمام اقتصاد الولايات المتحدة ،خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد والأوضاع فى سوق العمل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ، عن أسعار المنتجين خلال آب/أغسطس ،والتي تعتبر مؤشرا رائدا لأسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ،البيانات السلبية سوف توسع الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 6.6% سنويا فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 6.2 % فى تموز/يوليو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% من ارتفاع بنسبة 1.0% الشهر السابق.