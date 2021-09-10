شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد استيعاب قرار المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد استيعاب قرار المركزي الأوروبي حول تقليص وتيرة شراء السندات خلال الربع الأخير من هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 463.82 نقطة ، بفعل تكهنات حول توجهات البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السلع المنزلية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.75% ،بفضل انتعاش معظم أسهم شركات القطاع الكبرى.

يواصل المستثمرين فى أوروبا استيعاب قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بإبطاء شراء السندات بموجب برنامج الطارئ "PEPP" المخصص لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

أكد البنك على تقليص وتيرة شراء السندات خلال الربع الأخير من هذا العام ،استجابة لارتفاع التضخم والنمو الاقتصاد القوي فى جميع أنحاء منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 أكثر من 0.4% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 قرابة 0.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.