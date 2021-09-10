شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس لتنفيذى لتنمية المشروعات يشرح آليات الاستفادة من الخدمات المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن أغلب الخدمات المقدمة من الجهاز تقدم بشكل مجاني، وهناك 33 مكتبا للجهاز في 27 محافظة، ومن يريد الاستفادة من الخدمات المجانية الاتصال بالخط الساخن للجهاز أو التوجه إلى أحد فروع الجهاز.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الجهاز يساعد المتقدمين له في تحديد فكر المشروع ودراسة الجدوي، والمساعدة في استخراج المستندات الرسمية مثل الرخصة والسجل والبطاقة الضريبية والمساهمة في تمويل مشروعه سواء من خلال الجهاز أو المؤسسات المتعاونة معه، وكذلك مساعدة أصحاب المشاريع في الترويج لإنتاجه فيما بعد عبر المعارض المختلفة.

وأوضح طارق شاش، أنه يتم متابعة المشروعات فيما بعد والتنسيق مع كافة الجهات لإنجاح المشروعات في كافة القطاعات، وهناك تسهيلات يتم تقديمها عبر القانون 152 لسنة 2020 ويقدم إعفاءات كثيرة سواء ضرائب مخفضة أو مشاركة في تكلفة تدريب أو معارض وتوفير أراضى بأسعار مخفضة على أقساط.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الدعم المقدم من الجهاز للشباب متاح في كافة المحافظات، ولا يتطلب انتقال الراغبين في الاستفادة إلى المقر الرئيسي في القاهرة، وهناك عدد كبير من المزايا التي يعمل عليها الجهاز من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث أن الجهاز مسؤول عن جنب التنمية الاقتصادية في المبادرة.