شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بأسعار النفط وبرنت تسجل 72.65 دولار والخام الأمريكى بـ69.25 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 72.65دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.25 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،اليوم الجمعة انخفضت بشكل طفيف، وذلك بعد ارتفاع أمس الخميس، وبعد إعلان الصين عن خطط بيع النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ 0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.