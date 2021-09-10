شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7375 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7495 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7330 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد