شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عقود خام برنت بقوة ليحقق الهدف الأول عند 72.75 ويستقر عنده، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختراق هذا المستوى وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 74.70، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 71.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد