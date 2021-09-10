شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى سعر الذهب مستوى 1797.00 ويستقر فوقه، ويجري محاولات لاختراق المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية عند 1803.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1825.15.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1797.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد