شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3930، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو حاجز 1.4000، في حين إن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3830.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد