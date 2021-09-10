شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون 1.1888 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط