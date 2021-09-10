شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى تحرر محضرا لشركة تصرفت فى أقمشة ضمن "السماح المؤقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الوسطي والجنوبية عمليات، برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسماح المؤقت والدروباك، محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير، التى قامت بالتصرف فى كمية من الأقمشة المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

وكانت معلومات سرية وردت بقيام شركة م . للاستيراد والتصدير بالتصرف فى مشمول 3 بيانات جمركية لصنف أقمشة مفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت .

وتم تشكيل لجنة برئاسة نادر جورج مدير إدارة المكافحة، من وائل شعبان رئيس قسم المكافحة سامح رءوف وأحمد فتحي رؤساء الأقسام بالإدارة العامة للمتابعة بالسماح المؤقت ومعاونة مايكل سمير وروفائيل سليمان مديري الإدارات بالمكافحة، ومصطفي سلطان وقناوى عثمان وأحمد عبد المتجلي وهاني سيد مفتشي المكافحة .

وقامت اللجنة بالتوجه إلى مقر الشركة المذكورة وجرد الأصناف من الأقمشة الواردة لها بنظام السماح المؤقت ومطابقتها مستنديا، حيث تبين وجود عجز فى الأصناف حوالي 400 ألف متر قماش .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 3 مليون 744 ألف 933 جنيها .

وتقدم صاحب الشأن بطالب تصالح وجاري سداد المبلغ بالكامل يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات عتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .