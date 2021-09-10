شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل الذهب تحرك إلى مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة هذه الأيام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1803 دولارات.

وتخطي سعر الذهب عالميًا حاجز المقاومة بـ 1800 دولار بعد هبوط الأسعار خلال الأيام الماضية إلى مستويات 1790 دولار مع حدوث ارتفاع في الدولار.

ومن المنتظر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 إعلان التغير فى التوظيف في كندا ومعدل البطالة فى كندا ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً والتي تشهد بعض التعافي الآن ، مع اتجاه صعودي حتى مع اقتراب البورصة العالمية للاغلاق هذا الأسبوع