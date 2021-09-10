شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفضل توجهات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفضل توجهات المركزي الأوروبي لتقليص مشترياته من السندات خلال الربع الأخير من هذا العام ،وبعدما رفع البنك توقعات النمو والتضخم ،وأكد على استعداده لتعديل جميع أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار التضخم عند المستهدف.

أضاف اليورو مقابل الدولار قرابة 0.25% إلى 1.1852$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1824 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1818$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بلغ 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1801$.

أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبط بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وقال البنك إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته من السندات الطارئة خلال الربع القادم ،متخذا خطوة تبدو بسيطة نحو تقليص المساعدات النقدية الطارئة التي عززت التعافي الاقتصادي خلال فترة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" عن تعديل توقعات التضخم و النمو خلال الأعوام المقبلة خلال تصريحاتها فى المؤتمر الصحفي عقب اجتماع السياسة النقدية.

بالنسبة للتضخم فى العام الجاري تم تعديل التوقعات إلى ارتفاع بمعدل 2.2% من معدل 1.9% توقعات حزيران/يونيو الماضي ،وفى عام 2022 إلى ارتفاع بمعدل 1.7% من 1.5% ، وفى عام 2023 إلى ارتفاع بمعدل 1.5% من 1.4%.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى 2021 تم تعديل التوقعات إلى نمو بمعدل 5% من نمو بمعدل 4.6% متوسط التوقعات السابقة ،وفى عام 2022 إلى نمو بمعدل 4.7% من 4.6% ،وفى عام 2023 يستقر النمو عند معدل 2.1% بنفس التوقعات السابقة.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي يتابع جميع البيانات الاقتصادية الواردة قبل تغيير السياسة النقدية ، ويتم الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرار جديد ،وأكدت على أن البنك الأوروبي لديه أهداف اقتصادية يسعي لتحقيقها ،وسوف يعدل أدوات السياسة عند اللزوم.