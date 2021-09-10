شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع قليلاً مع متابعة حجم المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من القلق السائد حيال ضعف المعروض العالمي في الفترة القادمة.



ويعاني العالم حاليا من ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



ويخشى محللون من عودة قيود الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب تفشي الفيروس التاجي مجددا الأمر الذي يؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد العالمي، ومن ثم، انخفاض الطلب على السلع والمعادن.



وفي سياق آخر ، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 6:36 بتوقيت جرينتش عند 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للبلاتين بحلول الساعة 6:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 974.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 977.3 دولار وأقل سعر عند 960.1 دولار.