شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تضع قواعد للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات بـ 740 صنفا غذائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار رقم 6 لسنة 2021 بشأن القواعد الفنية المصرية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في وعلى المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني لمعالجة لمعالجة إساءة استخدام المبيدات الزراعية بما قد تسببه من إصابة بالأورام الخبيثة وغيرها من الأمراض.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار جاء في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحقيق تطلعات القيادة للنهوض بمستوى سلامة غذاء المستهلك المصري ووقايته من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وآثارها السلبية على صحة الأنسان على المدى القريب والبعيد والارتقاء بمعايير سلامة الغذاء لتضارع مثيلاتها بالدول المتقدمة، وتفعيلاً لما تضمنه القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المادة الثالثة من الفصل الثاني التي منحت مجلس إدارة الهيئة الاختصاص بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، واستكمالاً لمنظومة القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة للحد من تلوث الغذاء بالأنواع المختلفة من الملوثات الميكروبيولوجية، المواد الكيمائية مثل العقاقير البيطرية والمضافات الغذائية.

حيث تضع القواعد الفنية الجديدة التي أصدرتها الهيئة الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات والمتبقي العرضي في المنتجات الغذائية، سواء كانت من أصل نباتي أو حيواني، والاشتراطات الأساسية لتقييم نتائج تحليل متبقيات المبيدات في وعلى الأغذية بغرض مراقبة مستويات متبقيات المبيدات بها لحولي 1200 مبيد.

وتطبق هذه الحدود على جميع الأغذية المتداولة في السوق المحلي سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وكذلك على الأغذية التي يتم تصديرها في الخارج إلا إذا كانت للدولة متطلبات مختلفة ترتبط بتشريعاتها فيتم تطبيق الحدود المسموح بها للدولة المستوردة، بحسب بيان الهيئة

واستندت الهيئة في وضعها للحدود المصرية إلى المعايير الدولية المسموح بها للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات الدولية لهيئة الدستور الغذائي، وتلك الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وقيم التحمل الأمريكية الصادرة عن وكالة البيئة الأمريكية.

ويتم تحديد الحدود القصوى المسموح به لمتبقيات المبيدات (MRLs) لتطبيقها من خلال الممارسات الزراعية الجيدة، ونوعية المواد الخام الأساسية الداخلة في صناعة الغذاء، فضلاً عن الأغذية المشتقة منها، والتي يجب أن تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقًا لهيئة الدستور الغذائي.

وتلتزم الهيئة بأن يتم تحديث الجداول المرفقة بهذه القواعد الفنية الملزمة بصفة دورية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بناء على توصيات اللجنة المختصة وموافقة مجلس الإدارة، ويتضمن القرار عدد من المرفقات منها، قائمة بالأصناف الغذائية المدرجة باللائحة وعددها (أكثر من 740 صنف غذائي) بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الخاصة وأغذية الأطفال ومنتجات المياه المعبأة المخصصة للاستهلاك المباشر (سواء المعدنية أو الطبيعية المعبأة أو المحلاة).

كما تضمن القرار قائمة بالمبيدات التي لها نواتج أيض أو نواتج تكسير خاصة طبقاً لتصنيف المتبقيات وعددها (115 مبيد)، كما حظر القرار تواجد متبقيات لعدد (82 مبيد) وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر مثل اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة POPs، واتفاقية روتردام الخاصة بتجارة المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية وPIC .