شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 10-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 10-9-2021، أمام الجنيه المصرى، فى كافة البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.