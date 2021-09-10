شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحكومة الذكية لا ورقية فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم تأسيس وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات الحكومية، لدعم التشغيل الرقمى عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقوم الحكومة على تطوير أدائها من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي؛ لتصبح حكومة ذكية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية،

1- العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة

2- الانتهاء من حصر أكثر من 850 تطبيقا متخصصا

3- بناء التطبيقات التشاركية الموحدة المستخدمة فى العمل الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

4- تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية

5- التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة

6- الرقم القومي للعقارات

7- تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

8- سيحصل المواطن على الخدمة بدون الحصول على أوراق لتقديمها لجهة أخرى، وسوف تكون حكومة واحدة بشباك واحد.

9- يهدف المشروع إلى الحفاظ على ذاكرة الدولة وتحديث الأداء الحكومى لتكون كل وثائق الدولة موثقة ومؤرشفة بشكل رقمى.