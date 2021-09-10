شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعاود الانخفاض أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استعادة الدولار الأمريكي لثباته الإيجابي أمام العملات المنافسة.



وكانت بيانات حكومية صادرة في وقت سابق هذا الأسبوع قد أظهرت أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني سجلت نمواً بنسبة 0.5% خلال الربع السنوي الثاني بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق نمو بنسبة 0.3%.



وسجل الحساب الجاري الياباني فائضا بنحو 1.41 تريليون ين خلال يوليو/تموز الماضي بينما توقع محللون تحقيق فائض قدره 1.85 تريليون ين.



يأتي ذلك في ضوء ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



واضطرت الحكومة اليابانية مؤخراً للإعلان عن فرض قيود إغلاق جزئية على بؤرات انتشار لفيروس كورونا في البلاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 109.9، وذلك بعد إغلاق جلسة أمس الخميس عند 109.7.