شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تعزز مكاسبها بدعم من القطاع التكنولوجي وتطورات جيوسياسية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت سوق الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم الجمعة بدعم من انتعاش القطاع التكنولوجي وتطورات جيوسياسية إيجابية.



وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم أيضا في ظل الحالة الإيجابية في اليابان والصين لا سيما بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي "جو بايدن" والصيني "شي جين بينج".



وفي سياق منفصل، يسود القلق عقب إعلان الحكومة اليابانية فرض قيود إغلاق جزئية على بؤرات انتشار لفيروس كورونا في البلاد.



ويعاني العالم حاليا من ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



وبعد قرار تثبيت الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بأن البنك سوف يبطيء وتيرة شراء السندات المرتبطة بجائحة كورونا في الربع الأخير من عام 2021، لكنها لا تستبعد زيادة مشتريات الأصول مجددا في ظل مخاطر سلالة "دلتا" على التعافي الاقتصادي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 1.2% إلى 30381.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 1.3% إلى 2091.9 نقطة.