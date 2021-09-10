شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات الزيادة السكانية فى مصر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة.

وينشر ”الخليج 365” بالانفوجراف أبرز المؤشرات السكانية في مصر.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.4 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.