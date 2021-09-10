شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 10-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس بشكل ملحوظ ليسحل بذلك الهدف السلبي الأول بوصوله نحو 129.65, لا يعتبر الارتداد الإيجابي الحالي تهديدا على المسار الهابط نظرا لتمركز التداولات دون المقاومة الرئيسية المستقرة عند 131.10 بالإضافة إلى استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه من مستوى 20.

مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الهابط لنتوقع تجديد السعر للمحاولات الهابطة لحين تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ قريبا من 129.20 و 128.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.30 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط