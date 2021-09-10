شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضغط على الحاجز-تحليل - 10-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات هذا الصباح اندفاع صاعد جديد ليضغط بذلك على الحاجز المستقر عند 152.20 والذي يعيق بثباته محاولة استئناف الهجوم الصاعد, لتأكيد الاستمرارية الإيجابية ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليمكنه ذلك من تحقيق العديد من الأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 152.60 و 153.40 على التوالي.

أما فشل تحقيق السعر للاختراق المطلوب, فإن ذلك سيجبره تكرار التذبذب الجانبي نتيجة لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الأولي المستقر حاليا عند 151.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 152.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق