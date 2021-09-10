شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات السلبي– تحليل - 10-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بعض التداولات الجانبية باستقراره قرب 980.00 إلا أن ذلك لم يؤثر على الترجيح الهابط نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة, فثبات المقاومة الرئيسية عند 1025.00 وبتشكيل مستوى 995.00 للحاجز الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية لحين الوصول نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 949.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 949.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط