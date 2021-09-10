شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقاوم الضغوط السلبية– تحليل- 10-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بمقاومة الضغوط السلبية محاولا الاستقرار مجددا فوق دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 4.2800 بهدف زيادة فرص استعادة الميل الصاعد, كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يدعونا لترجيح التداولات الصاعدة والتي قد تستهدف حاليا لمستوى 4.4100 و4.5200 على التوالي.

أما هبوط السعر مجددا دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية ليعود لتشكيل موجات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 4.1200 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2600 و 4.4100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم