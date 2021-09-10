شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر إيجابياً قبيل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي بعد استيعاب بيان البنك المركزي الأوروبي، وقبيل صدور بيانات اقتصادية.



كان البنك المركزي الأوروبي قد كشف بالأمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيير، كما أبقى على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% تماشياً مع التوقعات.



وأبقى البنك المركزي أيضا على حجم برنامج شراء الأصول عند 1.85 تريليون يورور حتى نهاية مارس/آذار عام 2022، لكنه أكد على نيته إبطاء وتيرة شراء الأصول المرتبطة بجائحة "كورونا" بناءً على توقعات التضخم والتمويل.



هذا، وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم عن استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا دون تغيير، وسوف تصدر لاحقا بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي في كل من فرنسا وإيطاليا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 6:24 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1827، وسجل أعلى سعر عند 1.1836 وأقل سعر عند 1.1819.