شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل صعودها بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.



وتتواصل الجهود حول العالم حاليا لمكافحة سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في الكثير من الدول مما يقوض جهود احتواء الجائحة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة من الفيروس تحمل اسم "مو".



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا الذي يعد أحد قياسات معدل التضخم.



واستعابت الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي بالأمس بتثبيت الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول مع التأكيد على خطة لإبطاء وتيرة شراء السندات المرتبطة بجائحة "كورونا".



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 5:45 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 5:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 24.3 دولار للأوقية بعد إغلاق المعدن النفيس جلسة أمس عند 24.1 دولار.